Revoca status al rifugiato condannato per un grave reato se costituisce anche un pericolo per la sicurezza di Paola Rossi

Devono ricorrere entrambe le condizioni, ma non va valutato il rischio che rappresenta il rimpatrio

La Corte di giustizia con tre sentenze (cause C-8/22, C-663/21 e C-402/22) ha dettato l'interpretazione affinché uno Stato membro possa revocare lo status di rifugiato a uno straniero che si macchi di un grave reato per cui è intervenuta condanna definitiva.

Spiega la Cgue che non basta la commissione di un delitto per disconoscere la protezione internazionale a chi fugge dal proprio Paese ed è stato accolto in uno Stato membro dell'Ue, ma è necessario anche il ricorre di un ulteriore elemento, cioè la circostanza che la presenza dello straniero costituisca in sé un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici.

Il pericolo rilevante

L'interessato deve, in particolare, costituire un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità.

Tale presupposto che giustifica revoca o rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato deve però essere bilanciato con la possibilità o meno di ricorrere a una misura meno definitiva e incisiva sulle prospettive di vita dello straniero.

Quindi se lo Stato non ravvisa la possibilità di contenere il pericolo rappresentato dalla presenza dello straniero sul territorio nazionale con mezzi alternativi alla revoca o al rifiuto della protezione nulla impedisce che proceda in tal senso.

Al punto che lo Stato Ue in un caso di sussistenza di un tale pericolo pubblico non è tenuto a tener conto del rischio che corre lo straniero che viene rimpatriato dal Paese di origine da cui si era allontanato chiedendo l'accoglienza nella Ue a titolo di rifugiato.