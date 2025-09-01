Revocabile dal giudice l’estinzione della società cancellata dal registro
Per il tribunale di Mantova il legale rappresentante della società ha l’obbligo di richiedere l’apertura della procedura liquidatoria
L’estinzione di una società per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese può essere revocata dall’autorità giudiziaria ove emerga l’illegittimità sostanziale dell’atto, come recentemente disposto dal Tribunale di Mantova (decreto 1° luglio 2025), con il cui decreto è stata fatta tornare in vita una società estinta.
In dettaglio, il pubblico ministero aveva evidenziato – a sostegno della richiesta di revoca – che la cancellazione era intervenuta appena pochi mesi dopo la (illegittima) erogazione...