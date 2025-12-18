Rgpd: utilizzo bodycam nel controllo biglietti, informazioni dirette vanno fornite subito
Per la Corte di giustizia poiché i dati ottenuti tramite bodycam sono raccolti direttamente presso l’interessato, quest’ultimo deve ricevere immediatamente determinate informazioni
Se viene utilizzata una telecamera indossabile (bodycam) durante il controllo dei biglietti, alcune informazioni devono essere fornite immediatamente al passeggero interessato: quelle più rilevanti possono essere indicate su un cartello di avvertenze, le altre in un luogo facilmente accessibile. Lo stabilisce la Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-422/24
La vicenda
Un’azienda di trasporto pubblico di Stoccolma (Svezia) fornisce ai propri controllori telecamere indossabili (bodycam) per filmare...