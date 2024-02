Riccardo Gotti Tedeschi, Fabio Moretti

CastaldiPartners comunica che Riccardo Gotti Tedeschi e Fabio Moretti hanno assunto le funzioni di partners in CastaldiPartners.

Riccardo Gotti Tedeschi ha maturato esperienze professionali dapprima a Bruxelles, quindi a Milano e Roma, iniziando il proprio percorso professionale in BonelliErede, proseguendolo poi con Gianni&Origoni, con cui per quattordici anni ha consolidato le proprie competenze sul diritto societario e le operazioni straordinarie principalmente nel food e nel fashion, anche in contesti di private equity e di distacco presso Merrill Lynch Bank of America. Successivamente ha avviato una practice di societario ed M&A in 3DLegal. Negli ultimi anni si è occupato anche di tematiche del terzo settore e relative alla sostenibilità.

Fabio Moretti è stato General Counsel di Benetton Group e di Giorgio Armani, per poi lavorare in IBM, dove ha avuto la responsabilità europea quale associate general counsel con base a Parigi nei settori pubblico, M&A e IP. Dal 2005 svolge la sua attività come libero professionista al fianco di importanti brand del mondo della moda, con particolare attenzione alla negoziazione contrattualistica, problematiche IP ed operazioni di M&A. È membro dell’executive committee e direttore delle relazioni con le istituzioni internazionali dell’Union International des Avocats, per il quale ha fondato e diretto per cinque anni la commissione internazionale di Fashion Law. È segretario generale della Camera Arbitrale di Venezia. Dopo essere stato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Fabio Moretti è attualmente Presidente del Conservatorio di musica Benedetto Marcello sempre di Venezia.

“L’ingresso di Fabio e Riccardo nel gruppo dei 14 soci equity di CastaldiPartners è per me motivo di grande soddisfazione – commenta Enrico Castaldi, partner di CastaldiPartners. - Non sono solo avvocati di consolidate capacità tecniche, ma anche di notevoli qualità umane e spessore culturale. Con loro, CastaldiPartners aggiunge un tassello in più, certo non secondario al suo sviluppo e consolidamento”.