Richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati, l'interesse del minore supera la scelta religiosa

Il superiore interesse alla salute del bambino come limite alla libertà religiosa dei genitori. Questo il tema affrontato dalla Cassazione con l'ordinanza 3 febbraio 2025 n. 2549.

I principi della Suprema Corte

Secondo la Suprema corte è ingiustificato il rifiuto opposto dai genitori a prestare consenso informato a cure mediche, proposte per il minore, consistenti in intervento chirurgico salvavita comportante trasfusioni ematiche ed emoderivati, sotto la condizione che il sangue trasfuso non provenga da donatori non vaccinati ...