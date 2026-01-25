Ricorsi in Cassazione, il fatto si ferma ai gradi di merito. Nei giudizi civili attenzione alla redazione dei «motivi»
Necessario individuare nella sentenza uno dei vizi indicati dal Codice di rito
Quando il processo varca la soglia della Corte di cassazione, il fatto deve fermarsi sulle panchine di piazza Cavour. Con questa immagine i giuristi di un tempo fissavano i confini dell’ammissibilità del ricorso ai giudici di legittimità.
Non tutte le questioni controverse possono rimanere aperte fino alla fine del procedimento: quelle relative al fatto si devono considerare chiuse se si avvia il giudizio in Cassazione. È il sistema delineato per i processi sia civili che penali nei rispettivi codici...