Ricorso al giudice amministrativo, l’interesse deve essere concreto e attuale e deve consistere in una utilità pratica Per il Consiglio di Stato non può aderirsi alla ricostruzione giuridica dell’interesse al ricorso fatta valere dalla società che operava nel settore dei rifiuti, risolvendosi in una inammissibile richiesta di pronuncia avente un’indistinta efficacia “esplorativa”