Ricorso immediato in cassazione e conversione in appello

Impugnazioni - Cassazione - Ricorso “per saltum” - Ricorso proposto fuori dai casi consentiti - Conversione in appello - Inammissibilità - Condizioni.

La conversione del ricorso in appello, ossia il passaggio da un mezzo consentito ad uno non consentito, è possibile quando l’impugnante commette un errore in buona fede nella individuazione del tipo di ricorso da utilizzare, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali; solamente in questo caso l’atto di impugnazione, ...