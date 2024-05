Ricorso infondato sulla pec: 5mila euro per abuso del processo

Rischia una condanna per abuso del processo chi adisce il Palazzaccio con un ricorso infondato alla luce dei consolidati principi sulla pec. Tale condotta, infatti, limita la possibilità dei giudici di concentrarsi su ricorsi più “meritevoli”. È quanto emerge dall’ordinanza n. 6040/2024, con cui la Corte di cassazione ha bacchettato duramente il ricorrente soccombente condannandolo a pagare 5mila euro per responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La vicenda

Nella vicenda, ...