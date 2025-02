Ricorso per l’accesso documentale, ammissibile anche senza notifica ai controinteressati

Il Tar Campania Salerno (sentenza n. 5/2025) ha chiarito che in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’ostensione documentale, per mancata notifica al controinteressato, qualora l’Amministrazione, in sede procedimentale, non abbia consentito la partecipazione di altri soggetti suscettibili di essere pregiudicati dall’accoglimento dell’istanza di accesso, che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego. ...

