Riello Investimenti SGR, con il fondo Impresa Italia II, e Banca Valsabbina, partner di Suncity nelle Comunità Energetiche Rinnovabili

Hermes Bianchetti

Riello Investimenti SGR, attraverso il secondo fondo di Private Debt Impresa Italia II, e Banca Valsabbina hanno sottoscritto un minibond emesso da SunCity Group S.r.l., specializzata in servizi innovativi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, per complessivi 6,5 milioni di euro, elevabili a 9 milioni di euro.

Operativo dal 2012, il Gruppo SunCity offre soluzioni integrate , sia in ambito b2b (SunCity S.r.l.) attraverso la produzione e autoproduzione da impianti fotovoltaici, che b2c (tramite NetCity S.r.l.), nonché soluzioni per la creazione e gestione delle alle comunità energetiche rinnovabili attraverso l’ultima nata bSun S.r.l. che, nell’alveo del decreto CER - CACER 2024 - si pone l’obiettivo di sviluppare fino a 100 megawatt di impianti fotovoltaici con il meccanismo delle Comunità Energetiche, bilanciando localmente la produzione di energia con i consumi, grazie ad innovativi servizi digitali e ottimizzazione dei flussi.

Il finanziamento alla capogruppo è stato strutturato, con una logica di cash flow financing, per rafforzare la struttura finanziaria e sostenere il rapido conseguimento delle tappe del piano investimenti 2025-2030, consentendo al Gruppo SunCity di consolidare la propria leadership nel settore della transizione ecologica.

Massimo Cavaliere, Amministratore Delegato della holding SunCity Group S.r.l., ha commentato: “Riteniamo che l’efficienza energetica sia un percorso obbligatorio per il nostro ambiente, da sempre ce ne occupiamo cercando di portare innovazione nelle soluzioni offerte. Il decreto CER contribuisce ad accelerare il processo di transizione energetica in modo virtuoso rendendo partecipe il consumatore della transizione stessa. Il progetto è innovativo e sfidante, e siamo particolarmente soddisfatti di aver trovato in Riello e in Banca Valsabbina dei partner finanziari che hanno condiviso con noi gli obiettivi e le strategie”.

Alberto Lampertico, Investment Director del fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha aggiunto: “Il progetto innovativo del Gruppo SunCity e la competenza professionale del suo management ci hanno molto colpiti e convinti ad affiancarli nello sviluppo del nuovo piano industriale incentrato sulle CER. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a supportare imprese italiane in grado di coniugare innovazione, efficienza e sostenibilità. Il Gruppo SunCity incarna perfettamente la visione di una crescita responsabile e duratura, generando valore per l’ambiente, per il territorio e per le comunità”.

Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina, ha commentato: “Questa operazione conferma l’impegno di Banca Valsabbina nel sostenere le imprese che operano in settori chiave in ottica presente e futura, come quello del fotovoltaico. L’emissione del minibond rappresenta per noi un’opportunità concreta per accompagnare la crescita di un’azienda innovativa, fortemente impegnata nella transizione energetica. Crediamo che la finanza debba avere un ruolo attivo nel supportare progetti ad alto impatto, capaci di generare valore per l’ambiente, per il territorio e per le persone. E crediamo che sostenibilità e innovazione debbano camminare insieme nei percorsi di sviluppo delle PMI, anche grazie al supporto della finanza; un approccio che è parte integrante della nostra strategia a supporto dell’economia reale”.

Il Fondo Impresa Italia ha strutturato l’operazione e ha sottoscritto l’emissione fino a 4,5 milioni di euro, Banca Valsabbina ha sottoscritto l’emissione fino a 2 milioni di euro. L’emissione verrà erogata per tranches sulla base delle esigenze di cassa del piano di sviluppo.

La Compagnia Holding (Stefano di Tommaso, Mario Alberto Grillo, Lorenzo Micucci) ha agito come Financial Advisor e Arranger.

Lo Studio Legale Gianni & Origoni (Avv. Marco Gatta e Avv. Andrea Zorzi) ha agito come Legal Advisor di Riello Investimenti SGR e di Banca Valsabbina.

Lo Studio Legale Onori (Avv. Cristina Onori) ha agito come Legal Advisor dell’Emittente.