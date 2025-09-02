Rifinanziamento degli aeroporti del Nord Sardegna

Alessandro Gennarino

Cleary Gottlieb ha assistito la holding F2i Ligantia e Geasar nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del debito senior secured del gruppo che controlla gli aeroporti di Olbia-Costa Smeralda e Alghero.

Cleary Gottlieb ha assistito F2i Ligantia e Geasar con un team composto da Alessandro Gennarino (in foto) e Cecilia Osvaldella.

Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici (Banco BPM S.p.A, Banco di Sardegna S.p.A., Bper Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A. e Unicredit S.p.A.) con un team composto da Guido Iannoni Sebastianini, Marco Gagliardi e Mattia Longo. Riccardo Petrelli e Stefano Perisi hanno seguito i profili tax dell’operazione