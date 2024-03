Riforma Cartabia, il Cdm approva il “correttivo” al processo penale

Il governo ha licenziato, in via definitiva, il correttivo alla riforma Cartabia che a questo punto attende solo l’emanazione da parte del Quirinale e la sua pubblicazione in Gazzetta. L’entrata in vigore – calendario alla mano – dovrebbe coincidere con i primi di aprile, dopo l’ordinario termine di vacatio legis.

Dopo il disco verde delle Camere...