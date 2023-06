Riforma Cartabia, non comporta la nullità l'omesso avviso di accesso alla giustizia riparativa

Le nuove previsioni contenute negli articoli 129-bis e 419, comma 3-bis del Cpp hanno un contenuto solo informativo

Le nuove previsioni contenute agli articoli 129-bis e 419, comma 3-bis, Cpp introdotte dalla riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa non contemplano alcuna ipotesi di nullità avendo contenuto meramente informativo. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 25367 deposita il 13 giugno.

I giudici di legittimità chiariscono che "l'art. 129-bis cod. proc. pen, nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita...