Riforma del decreto 231, l’idoneità dei modelli guidata da best practice
La commissione istituita dal ministro Nordio ha concluso i lavori e consegnato il testo. No al raddoppio delle sanzioni per le piccole imprese
Dai criteri di imputazione a una disciplina specifica per le imprese di piccola dimensione, da inedite cause di estinzione dell’illecito amministrativo a una nuova prescrizione, dal rafforzamento dei modelli organizzativi alla riduzione del catalogo dei reati presupposto. La commissione, ai cui lavori ha partecipato anche Confindustria, istituita dal ministro della Giustizia Carlo Nordio per la riforma del decreto 231 del 2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ha concluso...