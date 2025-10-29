RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IL MANIFESTO DELL'AIGA - I sì alla separazione delle carriere, dal giusto processo all'assetto costituzionale

Le ragioni a sostegno della riforma costituzionale per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura
Argomenti
EDITORIALE - "Separare per Unire": una riforma da accogliere con assoluto favore
di Carlo Foglieni Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati e con la collaborazione di Elisa Davanzo e Giuseppe Murone
EDITORIALE - Progetto di revisione costituzionale nel solco della tutela dei diritti
di Giorgio Spangher - Professore emerito presso La Sapienza Università di Roma