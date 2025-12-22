Rinnovabili, il Preliminare c.d. “di diritto di superficie”: tra finzione giuridica e moral suasion
Il preliminare di diritto di superficie è, oggi, una scommessa giuridica sul tempo e sulla tenuta degli accordi: alla saldatura tra norma e necessità, si perviene attraverso quel punto nodale della ipertestualità – che, poi, è l’interpretazione –, quale condizione di legalità ove il diritto preesiste all’occorso e ciò che è scritto accade
Sul “crinale” sottile della coerenza sistemica, laddove le istanze della tecnica mal si compenetrano con l’architettura del Diritto, la discrasia tra norma e prassi apre il campo a riflessioni giuridiche nell’alveo delle quali il ruolo dell’interprete, anche per ragioni di economia procedurale, si inscrive in funzione anticipatrice di una indifferibilità correttiva, operante in termini di adeguamento e armonizzazione di vuoti e attriti generati da tali disallineamenti. Ciò che accade nella fattispecie...