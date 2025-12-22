Rinnovabili, il Preliminare c.d. “di diritto di superficie”: tra finzione giuridica e moral suasion Il preliminare di diritto di superficie è, oggi, una scommessa giuridica sul tempo e sulla tenuta degli accordi: alla saldatura tra norma e necessità, si perviene attraverso quel punto nodale della ipertestualità – che, poi, è l’interpretazione –, quale condizione di legalità ove il diritto preesiste all’occorso e ciò che è scritto accade







