Rinnovo ai vertici di Gianni & Origoni: Giuseppe De Simone assume il ruolo di Co-Managing Partner

Giuseppe De Simone

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia che - come approvato dall’Assemblea dei Soci nel luglio 2023 - Giuseppe de Simone ha assunto dal 1° gennaio 2025 il ruolo di Co-Managing Partner, succedendo ad Antonio Auricchio che ha ricoperto questa funzione per circa 10 anni contribuendo a garantire allo Studio una crescita stabile e raggiungendo importanti obiettivi in termini di efficienza e modernizzazione. Antonio Auricchio rimane membro del Comitato Esecutivo dello Studio.

Giuseppe De Simone, 48 anni di cui oltre 20 in Gianni & Origoni, è Socio Co-Responsabile del Dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario, settore in cui vanta una vasta e consolidata esperienza assistendo banche di investimento, fondi di investimento e società industriali nella realizzazione di operazioni nazionali e transnazionali, seguendo nello specifico operazioni di finanziamento alle imprese, di ristrutturazione, di finanza strutturata ed NPL. Membro del Comitato Esecutivo GOP dal 2023, il suo approccio strategico e la sua esperienza in ruoli manageriali contribuiranno al continuo sviluppo dello Studio.

“È per me un onore e una grande responsabilità assumere il ruolo di Co-Managing Partner. Insieme al Co-Managing Partner Giuseppe Velluto e ai colleghi del Comitato Esecutivo proseguirò il grande lavoro svolto finora da Antonio, volto alla continua crescita ed evoluzione dello Studio. Siamo consapevoli delle sfide e delle opportunità che ci attendono, e sono entusiasta di lavorare con una squadra solida e coesa che si distingue per un approccio fortemente orientato al futuro”, ha dichiarato Giuseppe De Simone.

“A nome di tutto lo Studio ringrazio Antonio Auricchio e gli esprimo la massima riconoscenza per il suo costante impegno e il significativo contributo ai successi del nostro studio durante gli anni del suo mandato. Insieme con Giuseppe De Simone proseguiremo nel consolidare la nostra posizione di leadership”, ha dichiarato Giuseppe Velluto, Co-Managing Partner di Gianni & Origoni.