Rino Mastrotto acquisisce Mapel Group. Tutti gli studi

Laura Tredwell, Alessandro Fosco Fagotto, Marco Gagliardi, Dario Cornetti

Rino Mastrotto, leader mondiale nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per i settori della moda, interior design ed automotive, controllata da NB Renaissance, fondo di investimento di private equity parte di Neuberger Berman, ha acquistato una partecipazione di maggioranza di Mapel Group, che a sua volta controlla Mapel Components e Mapel Textile, eccellenze italiane nella produzione e commercializzazione di nastri, inserti ed accessori per il mondo del lusso. Rino Mastrotto, leader mondiale nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per i settori della moda, interior design ed automotive, controllata da NB Renaissance, fondo di investimento di private equity parte di Neuberger Berman, ha acquistato una partecipazione di maggioranza di Mapel Group, che a sua volta controlla Mapel Components e Mapel Textile, eccellenze italiane nella produzione e commercializzazione di nastri, inserti ed accessori per il mondo del lusso.

Rino Mastrotto è stata assistita nell’acquisizione da un team Deloitte Legal coordinato dalla director Laura Tredwell e composto dalle associate Annalisa Zorzut e Maša Sarić, che operano all’interno del team guidato dal partner Giorgio Mariani, responsabile della service line corporate and M&A e della sede di Milano, nonché da Deloitte STS per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner M&A Tax Mario De Blasi e dal director Alessio Pacitti. La società è stata, inoltre, assistita da Banca Akros come advisor finanziario e da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria. Per il finanzimento bancario, Rino Mastrotto è stata assistita da Essentia Advisory, in qualità di debt advisor e da Legance – Avvocati Associati, per gli aspetti legali, con un team coordinato dal partner Tommaso Bernasconi e dal counsel Marco Gagliardi.

Lo studio legale Dentons ha assistito Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A., nella loro qualità di mandated lead arranger e original lender, nell’operazione di finanziamento a favore di Rino Mastrotto, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal managing counsel Edoardo Galeotti e dall’associate Gaia Grossi.

I venditori Dario Ugolini, Gian Pietro Leni, Giulia Leni, Isabella Saugo, Luciano Ugolini e Maria Rosa Cason, sono stati assistiti nell’operazione dallo Studio Legale Associato Dario Cornetti Laura Guenzani Giuseppe Tizzoni per gli aspetti legali e giuslavoristici con un team coordinato dall’Avv. Dario Cornetti con il supporto del commercialista Dott. Federico Faroni dello Studio Associato Faroni Nebuloni, nonché da Merkaba Consulting con un team composto da Dott. Franco Cremonesi e dal Dott. Giacomo Cremonesi per gli aspetti contabili e fiscali. Mapel Group si è avvalsa, inoltre, di Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario.