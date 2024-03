La rinuncia all’istanza per ottenere la concessione dell’affidamento in prova in luogo della detenzione è atto negoziale che va formulato dal condannato personalmente o da difensore munito di procura ad hoc. È quanto ha affermato la prima sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 505/2024, accogliendo il ricorso di un imputato.



La vicenda

Nella vicenda, il tribunale...