Riparazione del danno non patrimoniale mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Sanzioni civili in materia penale - Pubblicazione della sentenza di condanna - Natura - Pena accessoria - Esclusione - Funzione riparatoria del danno.

La pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 186 c.p. è prevista non come pena accessoria, ma, nell’ambito e ai fini dell’azione civile, come uno strumento di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto, tale misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non...