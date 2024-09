Risanamento di Valvosanitaria Bugatti: gli advisor

Valvosanitaria Bugatti, storica realtà bresciana attiva nel settore idrotermico sanitario, ha concluso con successo un’importante operazione di risanamento finalizzando un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 57 CCII dal Tribunale di Brescia in data 24 giugno 2024. L’operazione – perfezionata in data 31 luglio 2024 – è stata resa possibile grazie alla cessione dell’intero compendio aziendale a favore del Gruppo Gnutti Cirillo, leader nel medesimo settore.

Questa operazione, frutto di una complessa negoziazione tra le parti e di un processo di valutazione, ha consentito non solo di garantire la continuità aziendale (messa a forte rischio dalla grave crisi in cui versava ormai da tempo Valvosanitaria Bugatti), ma anche di preservare l’intero organico e Know How patrimonio del tessuto economico locale.

Con la conclusione di tale operazione, il marchio Valvosanitaria Bugatti si appresta a intraprendere una nuova fase della sua storia, puntando, grazie al Gruppo Gnutti Cirillo a consolidarsi anche in nuovi mercati.

Valvosanitaria Bugatti è stata assistita per i profili di natura industriale e finanziaria da EY con un team composto dal partner Marco Cavagnini, dalle manager Giulia Pollonini ed Enrica Pollonini, dal senior consultant Stefano Mascarino e dal junior consultant Davide Groppelli. Per i profili di natura legale è stata assistita da Gianemilio Genovesi (Agnoli BG&A), Anna Pellegrini e Jodi Proietti.

Il Gruppo Gnutti Cirillo è stato assistito, per i profili legali, da Claudio Tatozzi, partner di Fivers, e, per i profili finanziari, da Cristina Volta di GG Advisory.

I creditori finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team coordinato dal partner Marco Amoruso, coadiuvato da Caterina Bianchi e Sofia Grillo.