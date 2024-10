Risarcibile come danno non patrimoniale ogni intollerabile lesione dei ‘valori’ della persona

Secondo il Consiglio di Stato ( sentenza n. 7604/2024) nel nostro ordinamento non è ammissibile l’autonoma categoria del “danno esistenziale” in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dal danneggiato rientrano nell’unica fattispecie del “danno non patrimoniale”. Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in...

