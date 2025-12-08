Responsabilità

Risarcimento danni: il giudice deve valutare solo presunzioni gravi, precise e concordanti

Le presunzioni possono assurgere a una fonte di convincimento del giudice, costituendo una prova completa

di Alessandro Orlandi

Adito in tema di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti dagli attori a causa della morte del loro padre deceduto in conseguenza di una tragica alluvione, il Tribunale di Salerno (sezione II, sentenza 17 novembre 2025 n. 4624) , in sentenza, affronta numerose questioni di diritto. 

Il regime delle presunzioni

Tra queste, anche quella relativa al regime delle presunzioni previsto agli...

