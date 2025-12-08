Risarcimento danni: il giudice deve valutare solo presunzioni gravi, precise e concordanti
Le presunzioni possono assurgere a una fonte di convincimento del giudice, costituendo una prova completa
Adito in tema di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti dagli attori a causa della morte del loro padre deceduto in conseguenza di una tragica alluvione, il Tribunale di Salerno (sezione II, sentenza 17 novembre 2025 n. 4624) , in sentenza, affronta numerose questioni di diritto.
Il regime delle presunzioni
Tra queste, anche quella relativa al regime delle presunzioni previsto agli...