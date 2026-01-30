Risarcimento danno: motivata la sentenza di merito che fa riferimento alle tabelle milanesi
Il ricorrente, invece, asseriva che il ricorso alle tabelle milanesi non ci fosse e che, quindi, la sentenza fosse priva di motivazione
Nella liquidazione del danno il giudice può liquidarlo ricorrendo alle tabelle milanesi senza però esplicitarlo in sentenza (e non per questo la decisione deve ritenersi non motivata). Sarà poi il ricorrente che voglia contestare il mancato utilizzo dello strumento a dover dimostrare la propria tesi (non basta quindi che il ricorrente eccepisca genericamente che il giudice non abbia preso a riferimento le tabelle milanesi). Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 1987/26.
La vicenda
Venendo ai fatti una...