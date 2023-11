Risarcimento del danno, riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per lo straining ex articolo 2087 c.c. a cura della Redazione Diritto

Rapporto di Lavoro - Mobbing - Straining - Vessazioni - Risarcimento danni - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc

Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perchè priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicchè se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta. L’ambiente lavorativo stressogeno viene riconosciuto come fatto ingiusto, suscettibile di condurre...