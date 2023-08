Risarcimento del danno, rilevabile d'ufficio il giudicato esterno sul nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia a cura della Redazione Diritto









Danno da emotrasfusione - Risarcimento del danno - Prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 - Nesso causale - Giudicato esterno vincolante per il giudice - Rilevabilità d'ufficio

Nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio...