Risarcimento, la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova

Danno - Danno non patrimoniale - Danno in re ipsa - Esclusione - Onere della prova - Partecipazione alle esequie di un genitore - Impedimento - Risarcimento

Premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni...

