Il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bergamo, presenta il convegno dal titolo

“RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI DI FINANZA STRATEGICAPER LE PMI”.

Il convegno aprirà con una disamina delle operazioni di finanza strategica come leva competitiva per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, oltre che dei relativi indicatori di rischio. Si passerà quindi all’analisi delle previsioni della salute finanziaria delle aziende e di come gestire un’eventuale inversione di tendenza. Si farà quindi un focus sull’applicazione dei Modelli di Rischio di Credito per le PMI

Al convegno parteciperà l’economista di fama mondiale Edward Altman, professore emerito della New York University

L’evento avrà luogo a Bergamo il prossimo 17 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 presso la Sala Bertocchi del Campus Economico-Giuridico dell’Università degli Studi, in via dei Caniana n. 2. Il convegno è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati.

Per informazioni: alessandro.danovi@unibg.it - alessandro.damico@unibg.it

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA