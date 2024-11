Risolto il contratto di vendita il prezzo da restituire calcolato sull’utilizzo del bene In caso di risoluzione di un contratto di vendita il giudice per poter determinare l’effettivo prezzo da restituire al compratore di un’autovettura deve avere come base della sua valutazione l’effettivo utilizzo che il compratore ha fatto del bene acquistato. Questo è il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 8 novembre 2024 n. 28838