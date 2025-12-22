Ritiro del passaporto, decide il tribunale se pende domanda per mantenere unità familiare

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 33394/2025 - ha affermato il principio di diritto secondo cui in materia di ricorsi contro misure alternative all’espulsione o al trattenimento dello straniero - per il quale sia pendente un altro procedimento relativo al proprio diritto all’unità familiare - è funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello.

La Cassazione ricostruisce le novità normative ...