Ritiro del passaporto, decide il tribunale se pende domanda per mantenere unità familiare
Nell’incrocio di competenze tra giudice di pace, tribunale minorile e ordinario sono attratti alla sezione specializzata di quest’ultimo giudice anche i giudizi sulle misure alternative se incidenti o connessi al diritto all’unità familiare
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 33394/2025 - ha affermato il principio di diritto secondo cui in materia di ricorsi contro misure alternative all’espulsione o al trattenimento dello straniero - per il quale sia pendente un altro procedimento relativo al proprio diritto all’unità familiare - è funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello.
La Cassazione ricostruisce le novità normative ...