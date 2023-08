Rito civile minorile: fino al 31 dicembre 2023 delegabili i giudici onorari nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale di Aldo Natalini









Fino al 31 dicembre 2023 giudici onorari minorili delegabili – in deroga all’articolo 473-bis.1, comma 2, del Cpc, come introdotto dalla riforma Cartabia del processo civile – nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale pendenti davanti al tribunale per i minorenni: potranno (continuare ad) ascoltare il minore o compiere altre attività istruttorie al posto dei togati.

È quanto prevede in via transitoria l’articolo 3 del decreto legge n. 105/2023 recante norme in materia...