Ritocchi mirati agli sfratti per accelerare la fase esecutiva

Il tema delle esecuzioni per rilascio è assurto in questi giorni a una rinnovata ribalta, anche a seguito della dichiarata intenzione governativa di mettere mano a un problema caratterizzato non solo da criticità, ma anche da marcate differenze operative nelle varie zone d’Italia.

Il sistema vigente ha un’impostazione sostanzialmente valida e andrebbe, più che altro, attualizzato e parzialmente rinnovato con pochi e mirati adeguamenti, senza stravolgere impianti normativi già, nel bene e nel male, ...