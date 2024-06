Rlvt: cresce la componente Legal con l’ingresso di Alfonso Badini Confalonieri e Fabrizio Sudiero in qualita’ di Of Counsel

Confalonieri e Fabrizio Sudiero

RLVT cresce con l’ingresso in studio di Alfonso Badini Confalonieri e Fabrizio Sudiero in qualità di Of Counsel.

Alfonso Badini Confalonieri, avvocato cassazionista, ha una vasta esperienza in consulenza e assistenza alle imprese, anche a controllo pubblico e in campo internazionale, con particolare riguardo alle questioni societarie ed alla contrattualistica commerciale. In quest’ambito, presta assistenza in operazioni di acquisizione, joint ventures, finanziamento e operazioni immobiliari. È esperto di crisi d’impresa (diritto fallimentare e procedure concorsuali), diritto bancario e finanziario, contenzioso e procedimenti arbitrali. Ha ricoperto ruoli significativi in rinomati studi legali ed è autore di numerose pubblicazioni giuridiche. Parla inglese e francese.

Fabrizio Sudiero, è avvocato e ricercatore universitario abilitato alle funzioni di professore associato in diritto commerciale. Si occupa di diritto della crisi d’impresa, diritto societario, acquisizioni e contrattualistica d’impresa, anche assistendo società internazionali. È Docente di Diritto commerciale, Corporate Law, Gender Diversity on Board and Corporate Sustainability presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

È Membro della Commissione Affari Civili – Procedure Concorsuali dell’Ordine degli Avvocati di Torino e Membro della Commissione valutazione titoli esteri del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino

È componente dei comitati di redazione delle riviste scientifiche di Giurisprudenza arbitrale e di Giurisprudenza Commerciale. Autore di numerose pubblicazioni anche di taglio monografico su temi rilevanti di diritto commerciale e societario, parla inglese e spagnolo

“L’ingresso di questi due apprezzati professionisti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del nostro Studio avviato nel 2020. -commenta Natalia Operti partner dello studio-La loro competenza e il loro background contribuiscono a rafforzare le nostre expertise e a permetterci di consolidare la presenza di RLVT sul mercato. Alfonso e Fabrizio lavoreranno per potenziare e far crescere il team legal dello studio e siamo certi che questo ci consentirà di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo e di qualità”.