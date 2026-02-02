Rödl Italia al fianco delle Olimpiadi: selezionati due Avvocati pro bono per le procedure arbitrali
I professionisti di Rödl Italia, gli Avv.ti Giuseppe Francesco Bonacci, Associate Partner, ed Edoardo Tosetto, Manager, sono stati selezionati come Avvocati pro bono per i procedimenti arbitrali della Camera ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) durante le olimpiadi di Milano-Cortina. L’organo è incaricato di decidere in tempi rapidissimi tutte le controversie che potranno emergere durante i Giochi.
La divisione ad hoc – attiva solo per gli eventi olimpici – avrà competenza esclusiva, tra le altre cose, su questioni come l’ammissibilità degli atleti, la validità dei risultati, i reclami sulle medaglie e tutte le dispute che richiedono decisioni immediate.
Il processo di selezione, avviato nel 2024 e concluso nel dicembre 2025 dopo due anni di formazione mirata, ha portato alla designazione degli Avvocati pro bono della Camera ad hoc.