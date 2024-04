Rödl & Partner consolida i suoi servizi con la nuova practice “Valuation”

Paolo Zani, Stefano Damagino

Rödl & Partner annuncia il consolidamento delle proprie competenze multidiscipli-nari nell’ambito dell’assistenza ai propri clienti, anche cross-border, attraverso la definizione di una nuova specifica practice “Valuation”.

A coordinare la nuova practice i Dottori Commercialisti e Revisori legali Stefano Damagino, Associate Partner e Paolo Zani, Manager.

I professionisti dello Studio si occupano di valutazione di aziende, di partecipazioni societarie e di asset aziendali ai fini di operazioni straordinarie (M&A), di riorganiz-zazioni societarie, di percorsi di quotazione nei mercati finanziari, di revisioni della pianificazione strategica del business o, anche, di riassetti del patrimonio familiare.

Allo scopo, la practice riunisce un team di esperti con esperienza pluriennale nel settore, coordinati peraltro con la rete interna di competenze trasversali nonché con la rete internazionale di Rödl & Partner, che consente di offrire servizi di valu-tazione personalizzati tenendo conto della legislazione e degli standard professio-nali riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Inoltre, grazie al coinvolgimento diretto di professionisti delle sedi dei Paesi in cui Rödl & Partner è presente e all’expertise in diversi Paesi, lo Studio è in grado anche di fornire aggiornati e inno-vativi criteri comparati di valutazione aziendale.