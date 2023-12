Rödl & Partner in Italia compie 25 anni, cresce e si consolida a livello nazionale e internazionale

Christian Rödl, Stefan Brandes

“L’Italia è uno dei paesi cardine per il nostro Studio non solo a livello economico, ma soprattutto per quanto il vostro Paese rappresenta nel mondo – commenta Christian Rödl, Presidente del Management Board di Rödl & Partner - L’Italia è paese fondatore dell’Unione europea, membro del G7, dalla posizione geograficamente strategica tra oriente e occidente e nord e sud del Mediterraneo, dall’immensa storia e cultura. Un paese – continua Christian Rödl - con un’industria forte, innovativa, dinamica e con quella ricchezza di Pmi che insieme definiscono e rappresentano uno dei ‘brand’ più potenti e apprezzati al mondo: il Made in Italy. E siamo lieti – conclude Rödl - in questi 25 anni, grazie allo stupendo team tricolore, di aver contribuito allo sviluppo e al successo delle aziende italiane, cosi come a quello dei brand internazionali, nostre assistite nel crescere e sviluppare il business nel vostro meraviglioso Paese”.

L’attività di consulenza si focalizza sulle aree del diritto tributario, commerciale, bancario, societario e del lavoro, sui servizi di audit, con particolare attenzione alle rispettive applicazioni a livello internazionale, nonché nell’ambito delle nuove tecnologie e della sostenibilità, con focus specifico su csr, finanza sostenibile, legal tech, e-commerce, data protection, cybersecurity, whistleblowing.

“Oggi festeggiamo 25 anni di successo, ma anche e soprattutto i prossimi venticinque, nei quali vogliamo essere protagonisti in Italia e in un mondo che cambia ad un ritmo accelerato. Si pensi – sottolinea Stefan Brandes, Managing partner di Rödl & Partner in Italia – alle incredibili trasformazioni che subisce la nostra stessa professione, non solo per gli aggiornamenti normative o per le sfide dell’intelligenza artificiale, ma proprio perché sempre di più le aziende hanno bisogno del nostro supporto in una forma di partnership a 360 gradi che consenta loro di continuare a crescere in modo vincente ma sostenibile”.