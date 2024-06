Rodl & Partner rinnova il rapporto con A&J All Sports SA che mira alla storica doppietta “Giro – Tour” con Pogačar

Leone Zilio, Fabio Vegni

Rödl & Partner, studio legale internazionale presen-te in oltre 50 paesi al mondo tra cui l’Italia, rinnova il rapporto consulenziale con A&J All Sports SA, società di sport management con sede in Svizzera. A&J All Sports SA rappresenta campioni sportivi di fama internazionale, tra gli altri, il ciclista Tadej Pogačar, recente vincitore del Giro d’Italia e uno dei favoriti per la Maglia Gialla al Tour de France 2024 (al via sabato 29 giugno) e Giulio Ciccone, vincitore della Maglia a Pois del Tour de France 2023.

Il Dipartimento Sport di Rödl & Partner, di cui fanno parte l’Avv. Leone Zilio e il Dott. Fabio Vegni – riconosciuto a livello internazionale per l’esperienza consulenziale nel settore sportivo (e in particolare nelle discipline: calcio, tennis, ciclismo e motorsport) assiste A&J All Sports, tra le altre attività, negli aspetti contrattuali (redazione, revisione, due diligence, negoziazione, sottoscrizione, ecc.) con atleti, aziende partner e sponsor; nella consulenza in relazione all’interpretazione e all’applicazione delle norme regolamentari sportive e di leg-ge, nonché nella redazione di istanze e comunicazioni rivolte a soggetti terzi.

“Il diritto sportivo quale ordinamento autonomo e indipendente – spiega Leone Zilio, avvocato responsabile della practice Sport in Rodl & Partner - dotato di propri statuti, regolamenti, organi di giustizia sportiva, è ed è stato oggetto di studio, analisi e applicazione giornaliera in questi 6 anni di attività del dipartimento; questo ci permette di fornire una consulenza quotidiana e puntuale ai nostri clienti, tra i quali appunto la A&J All Sports e tutti i loro atleti”.

Il Dipartimento Sportivo di Rödl & Partner opera a livello nazionale ed internazionale attraverso un team dedicato di esperti composto da avvocati specializzati in diritto sportivo, commercialisti, fiscalisti e consulenti strategici operanti nel settore sportivo, in grado di fornire un servizio di consulenza legale e fiscale integrato e altamente specializzato nelle tematiche proprie del mondo sportivo.