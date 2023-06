Il liquidatore può chiedere la definizione agevolata di Patrizia Maciocchi









Nel procedimento prefallimentare, il liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese è legittimato, entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione, a presentare la domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. E il debitore non ha alcun diritto di ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedere. Il Tribunale può dunque dichiarare il fallimento, nel caso in cui ci siano i presupposti, su istanza dell’agente...