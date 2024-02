RPLT con Aegea Srls nella cessione di Native Prime Italia Srl a Native Prima SAS

Alessio Totaro, Sidney Mathoux

RPLT comunica di avere assistito AEGEA Srls nella cessione del 100% delle quote di Native Prime Italia Srl - società specializzata in servizi di traduzione e localizzazione monolingua nel settore gaming - alla società francese Native Prime SAS, nell’ambito di una operazione più complessa mirata a raggruppare sotto il controllo di Native Prime SAS le società distaccate in Italia, Spagna e Germania.

RPLT ha assistito AEGEA S.r.l.s. con il Partner Alessio Totaro e gli Associate Sidney Mathoux e Simone Zobbi; mentre l’acquirente è stato assistito dallo studio francese Valther Avocats.