RPLT RP legalitax con la famiglia Musso nell’acquisizione della maggioranza di Meter da parte di IGI

RPLT RP legalitax, nell’operazione di acquisizione della maggioranza di Meter da parte di IGI, ha assistito la famiglia Musso (vendor) per gli aspetti contrattuali e societari con un team guidato dai partner Riccardo Rossotto e Marco Gardino e con il supporto di Simona Giordani; per gli aspetti finanziari dal partner Giovanni Luppi e per gli aspetti immobiliari dalla partner Stefania Tiengo.

Meter, fondata nel 1980 a Robassomero (TO) da Vittorio Musso, è un’azienda storica specializzata nella produzione di cuscinetti a sfera e rulli per applicazioni speciali. Negli anni, Meter ha conosciuto una crescita significativa, aprendo filiali negli Stati Uniti, in Cina e in Germania e affermandosi come leader globale nel settore, in particolare nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici per il segmento dei carrelli elevatori. Con un fatturato che supera i €70 milioni e un organico di circa 220 dipendenti, l’ingresso di IGI segna per Meter l’inizio di una nuova fase di crescente espansione. I membri della famiglia Musso rimarranno fortemente impegnati sia come soci sia come manager della società. Vittorio Musso rimarrà infatti CEO della stessa