RPLT RP legalitax rafforza la propria offerta con l’ingresso di Riccardo Acernese, Fabio Bernardi, Luca Ciavarella, Antonguido Nardone e Roberto Tombolesi e altri 20 professionisti

RPLT RP legalitax annuncia l’ingresso di Riccardo Acernese, Fabio Bernardi, Luca Ciavarella, Antonguido Nardone e Roberto Tombolesi – tutti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma - e altri 20 professionisti, consolidando le competenze già presenti nello Studio e ampliandole in modo significativo nell’area Financial & Accounting, grazie all’esperienza maturata dai nuovi soci in contesti complessi e ad elevata specializzazione. L’integrazione consente di ampliare ulteriormente il supporto a società, gruppi e investitori in tutte le fasi della gestione economica, finanziaria e contabile, garantendo un presidio altamente qualificato sia nelle attività ordinarie, sia nelle operazioni straordinarie.

I nuovi soci e professionisti provengono dalla sede di Roma del network LS Lexjus Sinacta.

Le nuove competenze si affiancano a quelle già consolidate di RPLT RP legalitax, rafforzando un modello integrato di assistenza legale e tributaria in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze di una clientela sempre più complessa e internazionale.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita strategica del brand RPLT, nato nel 2023 dalla integrazione tra RP Legal & Tax – realtà con origini nel 1949 e oltre 75 anni di attività – e Legalitax, studio fondato nel 2013.

L’intesa è maturata a seguito di una proficua esperienza di collaborazione e si colloca in un contesto di profonda trasformazione del mercato dei servizi professionali, in cui l’evoluzione della professione legale e tributaria richiede competenze multidisciplinari e un approccio sempre più integrato.

Con l’ingresso dei nuovi professionisti RPLT RP legalitax arriva a contare circa 250 professionisti tra avvocati e commercialisti, chiamati a operare in modo integrato per assistere i clienti nei cambiamenti degli scenari normativi, economici, produttivi e finanziari, in Italia e all’estero.