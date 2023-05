Rubare un pc dallo studio legale è furto in abitazione di Marina Crisafi

La Cassazione ribadisce che lo studio legale rientra nella nozione di "privata dimora"

Sottrarre un computer da uno studio legale integra il reato più grave di furto in abitazione e non di furto semplice. Lo ha ribadito la quinta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 15216/2023) pronunciandosi sul ricorso di un uomo imputato del delitto ex art. 624-bis c.p. e dando continuità all'indirizzo giurisprudenziale in base al quale lo studio legale rientra nella nozione di "privata dimora".



La vicenda

Nel caso di specie, l'uomo, condannato per furto in abitazione aggravato dalla...