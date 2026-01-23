Rucellai & Raffaelli e Fivers nell’acquisizione di Idema Clima Srl da parte di Beijer Ref AB

Enrico Sisti, Giorgio Fantacchiotti

Rucellai & Raffaelli ha assistito la multinazionale svedese Beijer Ref AB, tra i primi gruppi a livello globale nella distribuzione all’ingrosso di sistemi di refrigerazione, climatizzazione e pompe di calore, nell’acquisizione di Idema Clima, azienda italiana fondata dalla famiglia Arisi e basata a Vertemate con Minoprio (Como) specializzata nel settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento).

Nell’ambito dell’operazione è passato di mano il 75% del capitale ed è previsto che Idema Clima srl continui a operare con il proprio marchio, mentre a Beijer Ref AB è stata data un’opzione per acquisire le restanti azioni.

Beijer Ref AB è stata assistita da Enrico Sisti, responsabile della practice corporate e M&A, e con un team coordinato dal senior associate Filippo Agosti.

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito la famiglia Arisi in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato da Giorgio Fantacchiotti, partner, e composto da Anna Gagliardi, counsel, e Pietro Pozzati, senior associate.

La famiglia Arisi è stata altresì assistita da KPMG Advisory S.p.A., team Corporate Finance, in qualità di financial advisor, con un team composto da Alberto Niccolini (Partner), Marcello Merlo (Manager) e Filippo Montresor (Manager), e dallo studio commerciale del dott. Stefano Meroni in qualità di consulente del venditore.

Rucellai & Raffaelli è uno studio legale indipendente fondato nel 1979 e, da allora, costante punto di riferimento per importanti gruppi industriali e finanziari italiani e multinazionali. Con sedi a Milano, Roma e Bologna, lo studio è attivo in tutte le aree del diritto civile e commerciale e offre una consulenza interamente costruita attorno alle esigenze dell’impresa. www.rucellaieraffaelli.it

FIVERS è uno studio legale e tributario indipendente italiano, con sedi a Milano e Roma. Fondato nel 2014, oggi conta circa 100 professionisti, tra cui 20 soci e 3 Of Counsel, con significative esperienze nel settore dei servizi legali e fiscali. FIVERS offre assistenza a clienti corporate - tra cui istituzioni finanziarie, investitori istituzionali e gruppi industriali multinazionali - e private client, riconosciuta sul mercato per l’elevato livello qualitativo e la capacità di intervenire anche in situazioni di rilevante complessità tecnica.