Sanità pubblica: la sottoscrizione della clausola di salvaguardia mira al contenimento della spesa

La Corte d’Appello di Napoli (sezione I, sentenza 16 dicembre 2025 n. 6580) è chiamata a pronunciarsi in tema di accreditamento sanitario, in particolare riguardo alla natura giuridica, e all’operatività, della cosiddetta clausola di salvaguardia. Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è, a tutti gli effetti, un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della Pa ma si pone a valle di essa recependo, quale contenuto vincolato...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi