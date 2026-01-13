Civile

Sanità pubblica: la sottoscrizione della clausola di salvaguardia mira al contenimento della spesa

Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è, a tutti gli effetti, un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della Pa

di Riccardo Lanzo

La Corte d’Appello di Napoli (sezione I, sentenza 16 dicembre 2025 n. 6580) è chiamata a pronunciarsi in tema di accreditamento sanitario, in particolare riguardo alla natura giuridica, e all’operatività, della cosiddetta clausola di salvaguardia. Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è, a tutti gli effetti, un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della Pa ma si pone a valle di essa recependo, quale contenuto vincolato...

Correlati

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile