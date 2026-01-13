Sanità pubblica: la sottoscrizione della clausola di salvaguardia mira al contenimento della spesa
Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è, a tutti gli effetti, un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della Pa
La Corte d’Appello di Napoli (sezione I, sentenza 16 dicembre 2025 n. 6580) è chiamata a pronunciarsi in tema di accreditamento sanitario, in particolare riguardo alla natura giuridica, e all’operatività, della cosiddetta clausola di salvaguardia. Il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è, a tutti gli effetti, un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della Pa ma si pone a valle di essa recependo, quale contenuto vincolato...