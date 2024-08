Sanzioni 231 e natura obbligatoria della confisca del profitto del reato

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Confisca per equivalente - Obbligatorietà - Ragioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 231 del 2001 si configura come sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma”, anche rispetto alle altre previste a carico dell’ente, come ad esempio quella configurata dall’art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la...