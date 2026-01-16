Sanzioni UE e 231: verso una nuova responsabilità del fatturato?

la QUESTIONE

Quali sono le modifiche strutturali apportate dal D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 al sistema dei reati-presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001? In che modo il nuovo art. 25-octies.2 introduce un meccanismo sanzionatorio basato sul fatturato annuo, derogando al sistema delle quote, e quali sono le soglie edittali previste? Alla luce della Sentenza della Cassazione n. 30039/2025, come deve essere interpretato il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente nei reati colposi di evento in caso di omessa manutenzione e mancato aggiornamento dei protocolli di sicurezza? Quale impatto ha l’introduzione dei delitti contro la politica estera dell’Unione Europea sulla gestione dei flussi informativi e sui poteri dell’Organismo di Vigilanza (OdV)?