Sanzioni UE e 231: verso una nuova responsabilità del fatturato?

di Laura Biarella

Quali sono le modifiche strutturali apportate dal D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 al sistema dei reati-presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001? In che modo il nuovo art. 25-octies.2 introduce un meccanismo sanzionatorio basato sul fatturato annuo, derogando al sistema delle quote, e quali sono le soglie edittali previste? Alla luce della Sentenza della Cassazione n. 30039/2025, come deve essere interpretato il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente nei reati colposi di evento in caso di omessa manutenzione e mancato aggiornamento dei protocolli di sicurezza? Quale impatto ha l’introduzione dei delitti contro la politica estera dell’Unione Europea sulla gestione dei flussi informativi e sui poteri dell’Organismo di Vigilanza (OdV)?

Premessa

Il sistema 231 è passato da un perimetro “classico” (corruzione, frodi PA, reati societari) a un catalogo espanso che oggi comprende: i delitti informatici (art. 24-bis) rafforzati dalla L. 90/2024; le turbative d’asta introdotte nel novero 231 con la L. 137/2023 (art. 24); i delitti su strumenti di pagamento non cash con l’innesto del trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 e art. 512-bis c.p.); i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) ampliati dal 2020 in avanti; i delitti contro...

I punti chiave

  1. Premessa
  2. La nozione di “interesse o vantaggio” nei reati-presupposto
  3. Il D.lgs. n. 211/2025: i nuovi “delitti UE” e il raccordo col Decreto 231
  4. Premesse organizzative irrinunciabili (SSL e geo-regolatorio)
  5. Conclusioni e criticità
  6. Indicazioni operative
  7. la PRATICA
  8. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

