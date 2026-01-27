Sanzioni Ue, spuntano nuovi reati e si rafforza la responsabilità penale e degli enti
Con il Dlgs 211/2025 l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1226, introducendo nel codice penale un nuovo sistema di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea
Col decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1226, introducendo nel codice penale un nuovo sistema di reatie sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Il provvedimento rafforza la tutela della politica estera e della sicurezza comune dell’UE, estende la responsabilità penale delle persone fisiche e giuridiche e attribuisce nuovi poteri alle autorità di coordinamento...