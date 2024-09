Scatta la condanna per chi lascia il cane legato due ore sotto il sole

Scatta il reato di abbandono di animale per chi lascia il cane legato due ore sotto il sole, esposto al caldo e senz’acqua. Lo ha affermato la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 33276/2024 confermando la condanna nei confronti di una donna a 700 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 727 c.p. per le sevizie imposte a un pastore tedesco, legato alla ringhiera di un portone ed esposto al forte caldo senza poter bere, tanto che l’animale andava in ipotermia.

I fatti

L’imputata proponeva...