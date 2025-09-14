Scissioni transfrontaliere con procedure più chiare

La normativa sulla scissione transfrontaliera (quella cui partecipano società con sede nell’Unione europea) e sulla scissione internazionale (quella cui partecipano società con sede al di fuori dell’Unione europea), introdotta dal Dlgs 19/2023 è stata recentemente emendata dal Dlgs 88/2025 – in vigore dall’8 luglio scorso – per risolvere elementi di criticità che erano stati rilevati nelle prime letture della nuova normativa e nelle prime sue applicazioni pratiche.

Gli emendamenti non incidono sul...